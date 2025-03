Borsa svizzera chiude in calo, SMI -0,64%

La Borsa svizzera ha chiuso in calo una seduta quasi interamente negativa. L'indice principale SMI ha perso lo 0,64% a 13'029.39 punti.

(Keystone-ATS) Secondo gli operatori l’incertezza sui mercati rimane complessivamente molto alta, principalmente a causa della politica incostante sui dazi del presidente americano Donald Trump e alle prospettive poco chiare della crescita statunitense. Per contro, la Banca centrale europea ha tagliato il suo tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, come previsto, causando pochi movimenti sui mercati.

Tra le blue chip Geberit è avanzata del 6,82% a 592.40 franchi dopo la pubblicazione dei risultati annuali. La redditività è scesa, ma lo specialista di tecniche sanitari intende distribuire un dividendo più alto. Bene anche Kühne + Nagel (+2,24% a 210.10 franchi) e Holcim (+1,76% a 101.60 franchi).

Sotto pressione invece soprattutto Sonova (-5,50% a 273.40 franchi) e Richemont (-4,23% a 174.30 franchi) nonché Swiss Re (-2,06% a 144.80 franchi). Tra i pesi massimi difensivi Nestlé ha ceduto lo 0,30% a 87.86 franchi, Novartis lo 0,53% a 99.47 e Roche lo 0,16% a 302.70 franchi.

Logitech ha confermato nella sua Giornata degli investitori le previsioni per l’esercizio 2024/25, mentre è un po’ più cauta per il prossimo anno. Al contempo prospetta un ampio programma di riacquisto di azioni proprie. Il titolo è sceso dello 0,28% a 86.20 franchi.

Nel mercato allargato in luce Adecco (+8,40% a 27.88 franchi), che continua la sua corsa dei giorni scorsi. Il titolo è sostenuto anche dall’aumento della raccomandazione e dell’obiettivo di corso di Barclays. SGS ha invece lasciato sul terreno il 4,77% a 88.56 franchi dopo che GBL ha venduto 8,5 milioni di azioni per un valore di 0,8 miliardi di franchi. GBL rimane comunque il maggiore azionista con una quota del 14,6%.

Tra le aziende che hanno presentato oggi i loro conti annuali R&S è cresciuta del 12,17% a 18.90 franchi, V-Zug del 10,00% a 55.00 franchi, Cicor del 7,82% a 80.00 franchi, Helvetia dell’1,93% a 173.90 franchi e Kardex dello 0,93% a 270.50 franchi. Male invece, dopo i risultati 2024, Cosmo (-12,92% a 56.60 franchi), Comet (-11,64% a 231.50 franchi) e Galderma (-9,68% a 101.38 franchi).

L’azienda biotecnologica Evolva (+1,24% a 1.22 franchi) è in trattative con un “promettente” candidato alla fusione inversa. Le discussioni sono già in fase avanzata, si legge nell’invito odierno all’assemblea generale del 27 marzo.

L’azienda biofarmaceutica Relief Therapeutics (-4,22% a 2.95 franchi) ha invece messo fine ai negoziati per una possibile fusione inversa con l’azienda statunitense Renexxion. Importanti condizioni richieste per finalizzare la transazione – viene affermato – non sono state soddisfatte nei tempi necessari.