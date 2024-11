Borsa svizzera apre positiva

Keystone-SDA

Apertura in crescita oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo l'avvio l'indice dei titoli guida SMI segnava un incremento dello 0,60% a 11'863.96 punti.

(Keystone-ATS) Partenza all’insegna della cautela per le Borse europee. Parigi segna +0,19% con il Cac 40 a quota 7’364 punti. Francoforte registra un +0,09% con il Dax a quota 19’093 punti. Anche Londra è abbastanza piatta con il Ftse 100 che apre a +0,1% a quota 8’117 punti. I listini guardano al dato sul mercato del lavoro americano che sarà diffuso a pochi giorni dalle elezioni.

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in territorio negativo, con l’indice Nikkei in calo dello 2,6% (quota 38’053.67), prima di un lungo ponte di vacanza che comprende la festività di lunedì. A pesare la correzione del listino tecnologico del Nasdaq a New York, mentre gli investitori guardano al voto presidenziale negli Stati Uniti la prossima settimana.

Chiusura in flessione ieri per Wall Street: il Dow Jones ha terminato gli scambi in territorio negativo, scivolando a 41’763 punti (-0,90%); il Nasda è sceso a 18’095 punti (-2,76%).