Borsa svizzera apre in rialzo

Apertura in rialzo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,19% a 12'217,53 punti.

(Keystone-ATS) La giornata si prospetta avara di dati macroeconomici. Dall’Eurozona è attesa la bilancia commerciale e dagli Stati Uniti l’andamento della manifattura dello Stato di New York.

Inizio di seduta in rialzo anche per i principali mercati europei: Francoforte (+0,37%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,12%), Milano (+0,48%).

Tokyo è chiusa per festività. Venerdì Wall Street ha chiuso contrastata: il Dow Jones ha ceduto lo 0,59% a 45’834,22 punti, il Nasdaq è salito dello 0,44% a 21’141,10 punti e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,05% a 6’584,29 punti.

