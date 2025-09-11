La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera apre in rialzo

Keystone-SDA

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera: alle 09.20 l'indice principale SMI sale dello 0,39% a 12'264.46 punti. Gli operatori parlano di una ripresa tecnica dopo quattro giorni di quotazioni in calo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In ogni caso, prima della pubblicazione del rapporto sull’inflazione americana in agosto, nel primo pomeriggio, non bisogna aspettarsi che gli investitori si espongano troppo. Questi sperano di ottenere indicazioni importanti sulla politica monetaria della Federal Reserve.

Un taglio è considerato praticamente certo. Tuttavia, dopo il sorprendente calo dei prezzi alla produzione e i dati deboli sul mercato del lavoro, sono aumentate le speculazioni sul fatto che la Federal Reserve potrebbe abbassare i tassi d’interesse la prossima settimana in misura superiore alle attese, in particolare se il tasso d’inflazione dovesse risultare nettamente più basso rispetto alle attese. In tal caso, potrebbe esserci addirittura un taglio dei tassi di 50 punti base.

La Banca centrale europea, invece, dovrebbe avere un’influenza piuttosto limitata sugli eventi: nel primo pomeriggio dovrebbe comunicare che il tasso rimarrà invariato al 2,0%.

Avvio in lieve rialzo anche per le principali piazze europee, dopo che a Tokyo il Nikkei ha chiuso aggiornando il record per il secondo giorno consecutivo, salendo dell’1,22%, a quota 44’372.50, mentre ieri sera Wall Street ha terminato le contrattazioni contrastata. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,48% a 45’490.92 punti, il Nasdaq è salito dello 0,03% a 21’886.06 punti e lo S&P 500 è cresciuto dello 0,30% a 6’532.04 punti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR