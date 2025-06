Borsa svizzera apre in rialzo, SMI +0,53%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera apre la sua penultima seduta settimanale in rialzo: alle 09:10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'942,83 punti, in aumento dello 0,53% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Avvio positivo anche per i principali mercati azionari europei, mentre prevale la cautela tra gli investitori dopo la tregua in Medio Oriente e la cessazione delle ostilità tra Iran e Israele. Sotto i riflettori il tema del taglio dei tassi da parte delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve (Fed), e le attese per l’andamento dell’inflazione e della crescita negli Stati Uniti.

A Milano il primo indice Ftse Mib ha guadagnato in apertura lo 0,3%. In rialzo anche Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,38%) e Londra (+0,07%).

Sulla piazza asiatica, Tokyo ha chiuso in netto rialzo, trainata dagli acquisti sul comparto tecnologia per le aspettative di un consolidamento dell’espansione dell’intelligenza artificiale (IA). Il Nikkei ha guadagnato l’1,45% a quota 39’384,58 aggiungendo 642 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso la sua seduta contrastata. Il Dow Jones ha perso lo 0,24% a 42’983,85 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,31% a 19’973,55 punti mentre lo S&P 500 è rimasto fermo sullo 0,00% a 6’092,28 punti.