Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in calo: alle 9.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'255,97 punti, con una contrazione dello 0,41% rispetto alla chiusura di ieri.

(Keystone-ATS) I mercati azionari zurighese ed europei avviano le sedute sulla scia di chiusure globalmente in rosso in Asia, continente che ha risentito delle vendite a Wall Street dei titoli tecnologici, in fase di correzione sulle indicazioni di un surriscaldamento del settore dell’intelligenza artificiale.

Il timore di una bolla ha colpito soprattutto Tokyo – dove il listino di riferimento Nikkei stamani ha fatto segnare un ribasso del 2,50%, a 50’212,27 punti – e Seul, che ha lasciato sul terreno il 2,8%. In ribasso contenuto invece Hong Kong (-0,2%) e Sidney (-0,1%), con i listini cinesi in lieve controtendenza positiva: l’indice Composite di Shanghai è salito dello 0,23%, mentre quello di Shenzhen ha registrato un guadagno dello 0,45%.

Profondo rosso ieri sera oltre Atlantico: l’indice Dow Jones ha perso lo 0,53% a 47’085,24 punti, il Nasdaq ha ceduto il 2,04% a 23’348,64 punti, e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l’1,17% a 6771,55 punti.

L’andamento è uniformemente negativo in apertura per le principali borse europee. L’indice Dax di Francoforte ha aperto in calo dello 0,50% a 23’765,92 punti, il Ftse 100 di Londra dello 0,34% a 9682,09 punti, il Ftse Mib di Milano dello 0,63% a 42’991,81 punti e il Cac 40 di Parigi dello 0,65% a 8015,24 punti.