Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Apertura in negativo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una contrazione dello 0,37% a 12'087,47 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sui mercati è prevista una certa cautela dopo l’euforia a seguito dell’accordo tra Usa e Cina sui dazi nel fine settimana. Gli occhi sono di nuovo puntati sulla guerra tra Russia e Ucraina, sul Medio Oriente e sulle tensioni tra India e Pakistan.

Anche le altre principali piazze europee hanno aperto deboli: Parigi cede lo 0,39%, Londra lo 0,52%, Francoforte lo 0,45% e Milano lo 0,40%.

Tokyo ha concluso la seduta in calo, appesantita dalla nuova rivalutazione dello yen sul dollaro, un fattore che penalizza in primo luogo il comparto auto, e in attesa di maggiori dettagli dalle trattative del commercio tra Cina e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei ha ceduto lo 0,98%, a quota 37’755,51, con una perdita di 372 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso contrastata. Il Dow Jones ha perso lo 0,21% a 42’051,06 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,72% a 19’146,81 punti e lo S&P 500 dello 0,10% a 5’892,58 punti.