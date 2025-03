Borsa svizzera apre in calo

Keystone-SDA

Avvio negativo oggi per la Borsa svizzera: alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,46% a 13'054.81 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le Borse europee hanno avviato la seduta in rialzo, in scia con i listini asiatici. I mercati guardano al piano di investimenti della Germania, mentre si attendono le decisioni della Banca centrale europea sul taglio dei tassi e le prospettive future. Sotto i riflettori anche lo slittamento dei dazi americani sulle auto per Canada e Messico. Positive nei primi scambi Milano (+0,78%), Francoforte (+0,71%) e Parigi (+0,64%). Poco mossa Londra (-0,04%).

Stamani alla Borsa di Tokyo il listino di riferimento Nikkei è avanzato dello 0,77% a quota 37’704.93, mentre ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha guadagnato l’1,14% a 43’006.59 punti, il Nasdaq l’1,46% a 18’552.73 punti e lo S&P 500 l’1,11% a 5’842.63 punti.