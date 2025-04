Borsa svizzera amplia le perdite, giù del 4%

Dopo un'apertura in netto ribasso la borsa svizzera amplia le perdite: intorno alle 11.00 l'indice dei valori guida SMI perdeva il 4,03% a 10'901,26 punti.

(Keystone-ATS) Sul listino hanno un forte impatto i cali di Novartis (-6,70%) e Roche (-5,76%), sulla scia dei timori che anche il settore farmaceutico – fin qui risparmiato dai dazi americani – possa essere sottoposto alle barriere doganali.

In forte contrazione sono comunque anche i valori finanziari come UBS (-3,86%), come pure i gruppi più esposti alla congiuntura quali Logitech (-5,38%), Richemont (-4,05%), Kühne+Nagel (-4,33%) e ABB (-3,95%). Limitano relativamente le perdite solo due azioni spiccatamente difensive, quelle di Givaudan (-1,66%) e di Swisscom (-1,40%).

Ieri l’SMI era avanzato del 3%, dopo aver perso il 12% nelle precedenti tre sedute. Al momento la performance annuale è del -6%. Il mercato è arretrato del 17% rispetto al massimo del 2025 (13’199,05 punti) che era stato raggiunto solo un mese fa.