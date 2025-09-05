La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Tra due settimane le azioni Sonova non faranno più parte dello Swiss Market Index (SMI).

(Keystone-ATS) L’uscita del produttore di apparecchi acustici, decisa da SIX, farà tornare l’indice principale della borsa svizzera a 20 componenti. Amrize, spin-off statunitense di Holcim quotato a fine giugno, resta invece nello SMI.

Adeguamenti previsti anche per lo Swiss Leader Index (SLI): entrerà Galderma, specialista della cura della pelle, mentre usciranno Adecco e SIG. Lo SLI tornerà così a 30 titoli. Gli indici saranno adeguati venerdì 19 settembre dopo la chiusura delle contrattazioni, con effetto da lunedì 22 settembre, precisa SIX in una nota.

