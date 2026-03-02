Borsa svizzera: SMI apre in forte ribasso con guerra in Iran
A causa della guerra in Iran la Borsa svizzera ha aperto in forte ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 13'778,56 punti, in flessione dell'1,68% rispetto a venerdì.
(Keystone-ATS) Avvio in netto calo anche per le principali borse europee nella scia dei listini asiatici: Parigi (-2,39%), Francoforte (-2,33%), Milano (-1,87%) e Londra (-0,91%).
Sui mercati aumentano i timori per gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz.