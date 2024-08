Borsa svizzera: l’umore resta cupo, apre in netto ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in netto ribasso la prima seduta della settimana, allineandosi all’umore cupo che ormai da venerdì interessa i mercati finanziari: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI cedeva il 2,2%.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -1,51% a 39’737,26 punti, Nasdaq -2,43% a 16’776.16 punti), ma soprattutto guarda all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo in caduta libera (Nikkei -12,40% a 31’458,42 punti, peggiore seduta della storia) e le altre borse che presentano cali fra il 2% e il 4%.

Anche il bitcoin ha perso fortemente di valore, mentre gli investitori si spostano su beni rifugio come l’oro o il franco svizzero: in mattinata la moneta di Guglielmo Tell ha raggiunto un nuovo massimo dell’anno rispetto all’euro e si è avvicinato anche al corso più alto sul dollaro.

Tutto questo movimento è generato dalle paure riguardo alla congiuntura statunitense. Il timore è che la Federal Reserve abbia aspettato troppo nell’invertire la rotta dei tassi di interesse, cosa che rischia di provocare un atterraggio duro dell’economia.

Le turbolenze globali non risparmiano ovviamente il mercato elvetico, con l’SMI che venerdì ha perso il 3,6%, peggior arretramento da gennaio 2022. Particolarmente sotto pressione sono UBS (-6,05%) e Swiss Re (-6,18%). L’univo valore SMI che contiene le perdite sotto l’1% è Swisscom (-0,85%).