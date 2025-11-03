Borsa svizzera: chiusura quasi in pareggio, SMI +0,01%

Keystone-SDA

Chiusura praticamente in pareggio per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,01% a 12'235,54 punti.

(Keystone-ATS) Diverse le notizie congiunturali pubblicate oggi. A livello internazionale, l’indice Ism manifatturiero, che misura l’andamento del settore della manifattura negli Stati Uniti, è sceso in ottobre a 48,7 punti, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 49,5.

Sul fronte interno, il morale dei responsabili degli acquisti dell’industria elvetica ha visto un lieve miglioramento in ottobre, non però sufficiente a lasciar presagire un ritorno alla crescita. Con 48,3 punti, contro 46,3 punti del mese scorso, l’indice manifatturiero stagna da 34 mesi sotto la soglia di crescita dei 50 punti.

I fallimenti di aziende hanno poi raggiunto un livello record dall’inizio di quest’anno, anche se il dato va attribuito in particolare a una riforma legislativa che obbliga i creditori pubblici ad avviare tale procedura per far valere i propri crediti. In totale sono state avviate 6274 procedure, pari ad un balzo del 40% su base annua, secondo dati della società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B).

Fra le blue chip, hanno tenuto a galla il listino i pesi massimi difensivi. Nestlé ha guadagnato lo 1,09% a 77,70 franchi, Novartis lo 0,22% a 99,50 e Roche lo 0,21% a 259,50.

Contrastati invece gli assicurativi. In territorio positivo si trova Swiss Life (+0,43% a 876,20 franchi), in negativo invece Swiss Re (-0,17% a 146,35) e Zurich (-0,66% a 555,20). In rosso anche il bancario UBS, in calo dello 0,31% a 30,63.

Il titolo di giornata è risultato Logitech, con un +2,34% a 98,64 franchi, seguito da Richemont (+2,05% a 161,80). La maglia nera va invece a Sika, in contrazione del 3,48% a 151,20.