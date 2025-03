Borsa svizzera: chiusura positiva, SMI +1,39%

Keystone-SDA

La Borsa svizzera ha chiuso il primo giorno della settimana in positivo. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagna l'1,39% a 13'199,05 punti.

(Keystone-ATS) Il mercato sembra in questo modo ignorare le tensioni politiche, con i media dominati dal tesissimo incontro di venerdì alla Casa Bianca fra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

A livello di congiuntura internazionale, spicca il Pmi manifatturiero dell’Eurozona, ai massimi da due anni , grazie alla minore flessione della produzione e dei nuovi ordini. L’indice Hcob, elaborato da S&P Global, è salito a febbraio a 47,6. Si tratta quindi di un aumento rispetto al 46,6 di gennaio e del livello più alto degli ultimi due anni.

Nel 2024 l’economia italiana è invece cresciuta dello 0,7%, rende noto l’ufficio di statistica Istat. Il dato è inferiore alla stima del +1% indicata dal governo nel Piano strutturale di bilancio.

A livello elvetico, il morale delle industrie ha conosciuto un leggero miglioramento in febbraio, ma non tanto da far mirare a una crescita del fatturato a breve termine. La fiducia rimane alta nel terziario, nonostante una leggera perdita di slancio.

Fra le blue chip, hanno fatto bene i difensivi di peso: Nestlé ha guadagnato l’1,70% a 88,60 franchi, Novartis l’1,26% a 98,92 e Roche l’1,14% a 302,60.

In grande spolvero sono risultati gli assicurativi: Swiss Re ha fatto segnare un +1,91% a 147,05 franchi, Swiss Life un +1,53% a 796,80 e Zurich un +1,04% a 599,80. In positivo anche il bancario UBS (+1,13% a 31,25).

I titoli più brillanti di giornata sono risultati per distacco Partners Group (+4,27% a 1379,50 franchi) e Kühne+Nagel (+3,37% a 214,60). Maglia nera della giornata è Holcim, in calo dello 0,10% a 98,44.