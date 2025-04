Borsa svizzera: chiusura positiva, SMI +0,72%

Keystone-SDA

Si conclude un lunedì positivo per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,72% a 12'028,25 punti.

(Keystone-ATS) Negli ultimi giorni i timori degli investitori riguardo a una guerra commerciale sembrano essere diminuiti, anche se – sottolineano gli analisti – ogni intervento del presidente statunitense Donald Trump potrebbe nuovamente modificare la tendenza.

Per il resto, il mercato elvetico resta in attesa di dati trimestrali. Domani presenteranno i risultati protagonisti importanti come Novartis, Clariant e Logitech. Nei prossimi giorni verranno poi pubblicati attesi dati congiunturali negli Stati Uniti.

Fra le blue chip, prova di forza dei pesi massimi difensivi: Roche, titolo più pimpante di giornata, ha guadagnato l’1,22% a 265,10 franchi, Nestlé l’1,18% a 86,75 e Novartis lo 0,93% a 93,40.

Fra gli assicurativi Swiss Life è cresciuta dell’1,05% a 811,00 franchi, Swiss Re dello 0,03% a 144,85 e Zurich ha chiuso in pareggio a 568,80. Bene il bancario UBS, che fa registrare un +0,73% a 24,97 franchi.

La maglia nera va a Partners Group, in calo dello 0,64% a 1’091,50 franchi. Male anche Givaudan, in contrazione dello 0,13% a 3’870,00 franchi.