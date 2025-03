Borsa svizzera: chiusura in ribasso, SMI -0,17%

Keystone-SDA

Chiusura in ribasso oggi per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI perde lo 0,17% a 13'075,40 punti.

(Keystone-ATS) Nonostante un venerdì in contrazione, la settimana chiude con un solido risultato positivo. In mattinata il listino principale è passato sotto la soglia psicologica dei 13’000 punti, ma l’ha in seguito nuovamente superata.

In una giornata piuttosto avara di notizie congiunturali, sono da segnalare le ormai persistenti preoccupazioni sulle possibili ripercussioni sul commercio globale dei dazi statunitensi.

Nel vecchio continente intanto, la fiducia dei consumatori nell’Eurozona a marzo è scesa di 0,9 punti a -14,5, mentre nell’Ue è scesa di 1 punto a quota -13,9 allontanandosi ancora dalla media a lungo termine, secondo quanto emerge dalla stima flash della Commissione europea.

Tornando in Svizzera, fra le blue chip sono risultati contrastati i pesi massimi difensivi. Roche e Nestlé hanno guadagnato rispettivamente l’1,01% e lo 0,50% (a 309,20 franchi e 91,68), mentre Novartis ha perso lo 0,55% a 99,23.

Stesso discorso per gli assicurativi: Zurich ha guadagnato lo 0,16% a 611,00 franchi, Swiss Life ha invece perso lo 0,05% a 787,00 e Swiss Relo 0,27% a 148,45. Male il bancario UBS, in contrazione dello 0,69% a 28,80.

Maglia nera di giornata è risultata Givaudan (-2,98% a 3’913,00 franchi), mentre il titolo più pimpante è stato Swisscom (+1,34% a 529,50).