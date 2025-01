Borsa svizzera: chiusura in rialzo, SMI +0,58%

Keystone-SDA

Chiude in positivo la prima seduta della settimana la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,58% a 11'691,13 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) I mercati hanno fra le altre cose accolto in maniera positiva quanto scritto dal Washington Post: i consiglieri di Donald Trump stanno valutando piani per imporre dazi a tutti i Paesi, ma non più su tutte le merci bensì su certi settori ritenuti cruciali per la sicurezza economica o nazionale. Dazi selettivi, quindi, per evitare un aumento generalizzato dei prezzi.

A livello elvetico sono poi giunti alcuni dati congiunturali. I fatturati del commercio al dettaglio in novembre in Svizzera hanno approfittato del rincaro mettendo a segno un aumento dello 0,8% su base annua, ha reso noto l’Ufficio federale di statistica (UST).

I giri d’affari dei servizi, aggiustati per gli effetti dei giorni lavorativi, sono dal canto loro diminuiti del 4,1% nel mese di ottobre 2024 su base annua, sempre secondo l’UST.

Fra le blue chip, non sono risultati particolarmente pimpanti i pesi massimi difensivi: Roche ha guadagnato lo 0,35% a 257,50 franchi, Novartis ha perso lo 0,07% a 88,96 e Nestlé lo 0,91% a 74,04.

Molto positivo è risultato il bancario UBS (+2,64% a 29,21 franchi) e nel settore finanziario si è fatta notare anche Partners Group (+1,20% a 1260,50). Contrastati invece gli assicurativi Zurich (+0,55% a 548,00), Swiss Life (+0,03% a 712,80) e Swiss Re (+0,08% a 132,60).

Il titolo più pimpante è risultato Logitech, in incremento del 3,85% a 77,78, mentre la maglia nera è andata a Givaudan, in calo dell’1,44% a 3888,00.