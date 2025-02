Borsa svizzera: chiusura in rialzo, SMI +0,36%

Keystone-SDA

Dopo una partenza debole la Borsa svizzera ha recuperato terreno nel pomeriggio chiudendo in progressione: l'indice dei valori guida SMI ha guadagnato lo 0,36% a 13'004,48 punti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sui mercati tiene banco il tema dei dazi annunciati dal presidente maericano. “Le nuove dichiarazioni di Donald Trump sui dazi hanno pesato sull’umore dei mercati”, commenta Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Ieri il presidente Usa ha annunciato l’entrata in vigore di dazi il 4 marzo contro Messico e Canada, dopo aver annunciato di voler tassare fino al 25% i prodotti provenienti dall’Ue”.

“Preoccupati da una guerra commerciale, gli investitori stanno adottando un atteggiamento cauto”, ha osservato Raiffeisen. A ciò si aggiunge la crescente avversione al rischio, ha osservato IG Bank.

I dati sull’inflazione provenienti dalla Germania e dagli Stati Uniti non hanno sorpreso più di tanto: in particolare oltre Atlantico l’inflazione misurata dall’indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, ha segnato in gennaio un +2,5%, in linea con le attese.

Sul fronte interno oggi l’attenzione era rivolta a Holcim (+3,01% a 98,54 franchi) che ha pubblicato i risultati annuali 2024: il colosso elvetico del cemento ha attirato gli investitori con un aumento del dividendo e prospettive interessanti, nonostante il calo delle vendite e degli utili dello scorso anno. Per quanto riguarda gli altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura, oltre a Holcim, in positivo hanno chiuso Kühne+Nagel (+0,34% a 207,60 franchi) e Sika (+0,57% a 228,70 franchi ). In calo invece sono risultati ABB (-1,33% a 48,31 franchi) e Geberit (-0,83% a 528,40 franchi) .

Tutti con segno “più” hanno terminato i pesi massimi difensivi: Nestlé (+0,09% a 87,12 franchi), Novartis (+0,05% a 97,66 franchi) e Roche (+0,30% a 299,20 franchi), mentre contrastati sono risultati i titolo assicurativi, con Swiss Re e Swiss Life che hanno perso rispettivamente lo 0,62% (a 144,30 franchi) e lo 0,05% (a 784,80 franchi). In crescita invece Zurich (+0,51% a 593,60 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+2,69% a 30,90 franchi) ha fatto meglio di Partners Group (+0,38% a 1323,00 franchi).