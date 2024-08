Borsa svizzera: chiusura in calo, SMI -0,13%

(Keystone-ATS) La Borsa svizzera, partita in negativo, ha poi recuperato andando a muoversi intorno alla linea di demarcazione, ma nel pomeriggio è tornata in territorio negativo e ha chiuso con l’indice dei valori guida SMI in calo dello 0,13% a 12’250,11 punti.

La tensione era palpabile in vista del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole nello Stato del Wyoming – che inizia domani e terminerà sabato – . “I mercati restano calmi per il momento, ma la situazione cambierà sicuramente con l’avvicinarsi del fine settimana, con la pubblicazione degli ultimi verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) – organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti) e della Banca centrale europea (BCE) – e, venerdì, con il discorso di Jerome Powell al vertice di Jackson Hole”, ha sottolineato Ricardo Evangelista, analista della società di brokeraggio britannica ActivTrades.

Sul fronte interno, Alcon (-2,32% a 80,78 franchi), che ha presentato ieri sera risultati del secondo trimestre in crescita, risulta essere il fanalino di coda del listino principale. Perdite consistenti – seppur non a livello di quelle di Alcon – sono state registrate anche da Sonova (-0,93% a 288,90 franchi).

Quanto ai pesi massimi difensivi solo Nestlé progredisce (+0,18% a 89,44 franchi), Roche e Novartis perdono rispettivamente lo 0,28% a 283,20 franchi e lo 0,14% a 100,26 franchi.

Tutti in rosso – ad eccezione di Zurich che guadagna lo 0,06% a 483,70 – appaiono gli assicurativi con le maggiori perdite segnate da Swiss Life (-0,80% a 668,40 franchi); Swiss Re cede lo 0,18% a 110,90 franchi. Nel comparto finanziario UBS (-0,50% a 26,04 franchi) fa peggio di Partners Group (-0,37% a 1201,50 franchi).

Tra i titoli ciclici Holcim cresce dello 0,83% a 80,02 franchi. In calo gli altri: ABB scende dello 0,08% a 47,88 franchi, Geberit dello 0,04% a 526,00 franchi Kühne+Nagel dello 0,12% a 256,80 franchi e Sika dello 0,12% a 260,40 franchi.