Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,83%

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Dopo quattro sedute positive consecutive la borsa svizzera torna a chiudere in ribasso: l’indice dei valori guida SMI ha oggi terminato a 12’348,19 punti, in flessione dello 0,83% rispetto a ieri.

Il mercato è stato confrontato per lunghe ore con una mancanza di impulsi, che si è tradotta anche in un livello di contrattazioni tutto sommato contenuto. Nel pomeriggio dagli Usa è poi però giunto l’indice ISM sull’attività manifatturiera, che è risultato nuovamente in area di decrescita e più di quanto fosse nelle attese, e i corsi hanno puntato con più decisione verso il basso.

Come noto gli investitori sono da settimane molto attenti riguardo all’evoluzione dell’economia americana. I riflettori si stanno quindi già puntando sulla giornata di venerdì, quando sarà diffuso l’ultimo rapporto sul mercato del lavoro statunitense: potrebbe fra l’altro fornire anche indicazioni riguardo all’entità dei tagli dei tassi d’interesse che si appresta a compiere la Federal Reserve.

Un abbassamento del costo del denaro è atteso anche in Svizzera, dopo il dato sull’inflazione, che si è attestata all’1,1% in agosto, in rallentamento dall’1,3% di luglio: a detta degli esperti i margini affinché la Banca nazionale svizzera (BNS) possa ridurre il tasso guida ci sono tutti. Il contesto congiunturale rimane peraltro abbastanza favorevole: nel secondo trimestre il prodotto interno lordo elvetico è salito dello 0,5% in confronto ai primi tre mesi.

A livello di singoli titoli hanno deluso i risultati semestrali di Partners Group (-9,20% a 1110,50 franchi). Sotto pressione, nello stesso comparto finanziario, è finita anche UBS (-1,47% a 25,52 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Life (+1,10% a 695,40 franchi) ha invece pubblicato un buon bilancio di metà anno e si è posta così davanti a Swiss Re (+1,08% a 117,30 franchi) e Zurich (+0,10% a 496,50 franchi).

La prospettiva di un rallentamento economico globale ha inciso negativamente sui valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-1,39% a 48,29 franchi), Geberit (-0,37% a 541,60 franchi), Holcim (-1,05% a 81,28 franchi), Kühne+Nagel (-1,32% a 261,10 franchi) e Sika (-0,92% a 270,30 franchi).

Hanno trascinato al ribasso l’intero indice Novartis (-1,30% a 101,36 franchi) – che ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione operato da Jefferies – e Roche (-2,12% a 281,60 franchi), mentre il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,93% a 91,48 franchi), ha cercato di contrastare la tendenza generale.

Nel mercato allargato ha informato sull’andamento degli affari Dormakaba (+6,92% a 572,00 franchi).