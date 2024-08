Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,47%

(Keystone-ATS) Dopo tre sedute positive consecutive la borsa svizzera torna a chiudere in ribasso: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 12’296,72 punti, in flessione dello 0,47% rispetto a ieri.

La giornata è trascorsa nella calma, con i corsi che sono però andati leggermente peggiorando ora dopo ora. Il mercato è apparso almeno all’inizio incerto di fronte a due fattori contrapposti: da una parte l’impatto delle tensioni geopolitiche che sembra essere in calo, dall’altra le apprensioni tuttora marcate riguardo alla tenuta delle economie di Stati Uniti e Cina.

A livello globale gli investitori si sono così fatti più prudenti, con immediati effetti sopratutto sui valori tecnologici, che hanno avuto poi ripercussioni su altri segmenti azionari. A questo proposito vi è molta attesa per i risultati che saranno pubblicati domani sera da Nvidia, colosso americano dei processori: il timore degli operatori è che la società possa deludere le elevate speranze riposte in lei.

Il mercato rimane peraltro anche sempre in attesa del previsto allentamento monetario della Federal Reserve: la sua ampiezza dipenderà dai prossimi dati congiunturali, a cui verrà quindi dedicata spiccata attenzione. Oggi non è passato inosservato il rallentamento della crescita dei prezzi delle case negli Usa.

Sul fronte interno in una giornata povera di spunti riguardo ai titoli principali si è messa almeno parzialmente in mostra Novartis (-0,12% a 100,76 franchi), che in giornata ha toccato anche un nuovo massimo di sempre. Nello stesso comparto difensivo quasi invariata ha chiuso Nestlé (-0,04% a 89,68 franchi), mentre assai meno dinamica è apparsa Roche (-1,05% a 282,00 franchi).

Tutti con il segno meno hanno terminato i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-0,25% a 47,83 franchi), Geberit (-1,01% a 530,80 franchi), Holcim (-1,01% a 80,64 franchi), Kühne+Nagel (-0,42% a 258,90 franchi) e Sika (-0,26% a 266,20 franchi). Nell’ambito della giornata degli investitori Sonova (-0,85% a 293,00 franchi) ha confermato i suoi obiettivi.

In ambito finanziario UBS (+0,15% a 26,44 franchi) dopo un buon avvio ha perso in parte terreno, mentre più in difficoltà è apparsa fin da subito Partners Group (-2,32% a 1202,50 franchi). Con accenti diversi si sono presentati gli assicurativi Zurich (+0,06% a 489,50 franchi), Swiss Re (-0,26% a 115,45 franchi) e Swiss Life (-0,41% a 675,00 franchi).

Molta attività è stata notata nel mercato allargato. Hanno informato sull’andamento degli affari TX Group (-4,90% a 151,40 franchi), Flughafen Zürich (-3,13% a 197,80 franchi) Accelleron (+1,53% a 42,48 franchi) e Basilea (-0,22% a 44,60 franchi). Schindler (-2,30% a 229,40 franchi) è stata penalizzata da un giudizio di Goldman Sachs.