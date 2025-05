Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,44%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta poco effervescente: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'165,27 punti, in flessione dello 0,44% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato è partito in timido rialzo ed è andato lentamente calando con il trascorrere delle ore. Anche l’ultimo dato sull’inflazione negli Stati Uniti – salita al 2,3% in aprile, un po’ meno di quanto fosse nelle attese – ha avuto scarso impatto sui corsi.

Il tema del momento continua a essere la politica doganale del presidente americano Donald Trump, dopo che nel fine settimana gli Stati Uniti e la Cina si sono accordati per un temporaneo abbassamento dei dazi reciproci. L’incertezza continua però a essere elevata e gli investitori sembrano soppesare le loro mosse. Parallelamente Trump ha annunciato ieri anche un piano per ridurre considerevolmente i prezzi dei medicamenti negli Usa, ma anche in questo caso non è ancora perfettamente chiaro quali saranno le ripercussioni sulle singole aziende del comparto farmaceutico e biotecnologico.

In primo piano si sono trovate Richemont (+1,04% a 156,00 franchi), che ha continuato a beneficiare di prospettive migliori per il mercato cinese, come pure Sika (+2,20% a 218,50 franchi) e Geberit (+1,28% a 585,00 franchi), azioni sostenute da raccomandazioni di vari analisti bancari. Bene orientati si sono rivelati anche altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,14% a 47,16 franchi), Holcim (+1,29% a 97,12 franchi) e Kühne+Nagel (+1,40% a 187,75 franchi).

Sorvegliate speciali sono rimaste Roche (-1,11% a 259,00 franchi) e Novartis (-1,72% a 90,10 franchi), sulla scia degli sviluppi ventilati per il loro settore da Trump, e poco ispirato è apparso anche il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-1,32% a 85,07 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+1,14% a 27,42 franchi) si è mossa non lontano da Partners Group (+1,23% a 1191,50 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (-1,41% a 146,35 franchi) ha sofferto ancora di più di Swiss Life (-1,11% a 820,20 franchi) e Zurich (-1,21% a 569,80 franchi).

Nel mercato allargato l’attenzione era concentrata su PSP Swiss Property (-2,17% a 139,80 franchi), che ha pubblicato i risultati trimestrali. DocMorris (-44,46% a 9,88 franchi) ha subito un calo significativo con l’inizio della negoziazione dei diritti di sottoscrizione per il previsto aumento di capitale di circa 200 milioni di franchi.