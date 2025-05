Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,02%

La borsa svizzera chiude quasi invariata una seduta tutta orientata all'attesa e alla prudenza: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'230,58 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) In primo piano rimangono le tensioni commerciali globali e in particolare quelle fra Stati Uniti e Cina: anche se di recente si sono intravisti spiragli di speranza la situazione rimane intricata, anche sulla scia di sempre nuovi annunci da parte del presidente americano Donald Trump.

A ciò si aggiunge un certo nervosismo in vista della riunione della Federal Reserve che inizia oggi: la decisione sui tassi sarà comunicata domani sera. Gli esperti si aspettano che per il momento l’istituto lascerà invariato il costo del denaro: il primo taglio viene pronosticato in luglio.

Sempre nell’ambito della politica monetaria non sono peraltro passate inosservate le parole del presidente della direzione Banca nazionale svizzera (BNS), che in un intervento a Zurigo ha ribadito la disponibilità, se necessario, a portare il tasso guida in territorio negativo.

A livello di singoli titoli sorvegliata speciale era UBS (-0,20% a 25,40 franchi), che si è accordata con il Dipartimento di giustizia americano per un pagamento di 511 milioni di dollari (421 milioni di franchi) volto ad archiviare reati fiscali commessi da Credit Suisse. Nello stesso comparto finanziario non ha brillato Partners Group (-0,27% a 1096,50 franchi), mentre tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Life (+0,52% a 846,00 franchi), Swiss Re (+0,83% a 152,30 franchi) e Zurich (+0,37% a 593,60 franchi).

Un chiaro supporto al listino è giunto oggi da Nestlé (+0,94% a 88,16 franchi), mentre si sono defilati gli altri due pesi massimi, Novartis (-0,01% a 92,92 franchi) e Roche (-0,22% a 271,40 franchi). Geberit (-0,37% a 585,20 franchi) ha presentato un fatturato in crescita nei primi tre mesi dell’anno. Con accenti diversi hanno terminato altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-1,54% a 44,69 franchi), Holcim (-0,17% a 93,38 franchi), Kühne+Nagel (-2,08% a 187,95 franchi) e Sika (-0,67% a 206,80 franchi).

Nel mercato allargato i riflettori erano puntati su Rieter (+0,42% a 71,70 franchi) e Oerlikon (+18,63% a 4,01 franchi): la prima società ha acquistato dalla seconda le attività legate ai sistemi per la produzione di fibre artificiali, concentrate nella filiale tedesca Barmag, per un prezzo di 713 milioni di franchi.