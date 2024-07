Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +1,01%

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera avvia la quarta settimana di luglio con una seduta in rialzo e praticamente tutta in crescendo: l’indice dei titoli guida SMI ha terminato a 12’296,74 punti, in progressione dell’1,01% rispetto a ieri.

Si è trattato della migliore performance da un mese a questa parte.

I mercati hanno accolto favorevolmente il ritiro dalla corsa per la rielezione del presiedente americano Joe Biden, un passo che era dato ormai sempre più per scontato negli ultimi giorni. Rimane peraltro ancora l’incertezza in relazione al nuovo candidato del partito democratico.

Argomento di discussione è anche il taglio dei tassi operato a sorpresa dalla banca centrale cinese, con l’obiettivo di stimolare l’economia. La settimana sarà comunque più che altro all’insegna di numerosi risultati aziendali che saranno diffusi nei prossimi giorni.

Bene orientati sono apparsi i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,66% a 48,61 franchi), Holcim (+1,08% a 84,14 franchi), Kühne+Nagel (+2,48% a 264,00 franchi), Geberit (+1,18% a 563,60 franchi) – in un’intervista il Ceo Christian Buhl si è espresso in modo positivo circa le prospettive dell’azienda – e Sika (+0,76% a 264,30 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,89% a 27,32 franchi) è tornata a macinare terreno, sopravanzando Partners Group (+0,67% a 1204,50 franchi), mentre nel segmento assicurativo Zurich (+0,30% a 473,90 franchi) e soprattutto Swiss Life (+1,32% a 676,60 franchi) sono state preferite a Swiss Re (-0,38% a 106,05 franchi).

Novartis (+2,26% a 96,33 franchi) ha trainato il listino, ma non hanno sfigurato nemmeno gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+0,65% a 280,10 franchi) e Nestlé (+0,77% a 94,48 franchi).

Nel mercato allargato Belimo (+17,57% a 522,00 franchi) ha presentato i semestrali. Barry Callebaut (+1,92% a 1430,00 franchi) ha approfittato di una raccomandazione di Citigroup.