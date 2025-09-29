La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,64%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'006,71 punti, in progressione dello 0,64% rispetto a ieri e di nuovo oltre la soglia psicologica dei 12'000 punti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La giornata si è presentata tranquilla, con volumi di contrattazione relativamente modesti. Gli investitori si sono orientati alla cautela, poiché nella seconda metà della settimana sono attesi importanti dati congiunturali e decisioni politiche.

Si è in particolare in attesa del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che verrà diffuso venerdì. Potrebbe essere determinante in vista della riunione della Federal Reserve del 30 ottobre, rafforzando o al contrario attenuando la prospettiva di due prossimi tagli dei tassi entro la fine dell’anno da parte dell’istituto.

Sempre negli Usa non mancano inoltre i timori riguardo a una possibile paralisi del bilancio dello stato, il cosiddetto shutdown, mentre continua a pesare la raffica di nuovi dazi annunciata dal presidente americano Donald Trump. In questo contesto l’oro ha raggiunto nuovi massimi a 3820 dollari l’oncia.

A livello di singoli titoli interesse ha suscitato Novartis (+0,66% a 99,05 franchi), che ha aperto un nuovo capitolo nella distribuzione dei farmaci negli Usa: vuole vendere direttamente ai pazienti un suo medicinale. Non molto lontano si sono mossi gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+1,03% a 256,10 franchi) e Nestlé (+1,34% a 72,09 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,12% a 32,53 franchi), sempre molto discussa in relazione ai nuovi requisiti di capitali proposti venerdì dal Consiglio federale, si è accodata a Partners Group (+0,39% a 1036,50 franchi). Tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Re (+0,21% a 145,70 franchi), Zurich (+0,32% a 563,80 franchi) e Swiss Life (+1,07% a 851,80 franchi).

In modo non unitario hanno terminato i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+0,49% a 57,00 franchi), Amrize (+0,27% a 37,70 franchi), Geberit (+0,68% a 589,20 franchi), Holcim (-1,04% a 66,62 franchi), Kühne+Nagel (-0,85% a 151,55 franchi) e Sika (+1,46% a 177,05 franchi).

Nel mercato allargato Ypsomed (-8,25% a 306,00 franchi) ha tenuto oggi la giornata degli investitori: gli analisti avevano elevate aspettative, che sono andate deluse.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR