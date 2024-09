Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,63%

(Keystone-ATS) Seduta tutta positiva per la borsa svizzera: l’indice dei valori guida SMI ha terminato a 12’058,30 punti, in progressione dello 0,63% rispetto a ieri.

La decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi d’interesse di 0,5 punti percentuali è stata bene accolta, tanto più che è stato prospettato un ulteriore abbassamento entro la fine dell’anno. Questo nel quadro di un’economia che rimane peraltro forte, ha assicurato ieri il presidente dell’istituto, Jerome Powell.

Una riduzione del costo del denaro senza una recessione e in un contesto di inflazione sotto controllo è lo scenario preferito dai mercati finanziari. Sulle varie piazze finanziarie sono così scattati gli acquisti e qua e là si sono visti anche dei record: a Francoforte l’indice Dax ha superato per la prima volta nella storia i 19’000 punti.

Sul fronte interno osservata speciale era Richemont (+0,04% a 118,05 franchi), nel giorno della pubblicazione di buoni dati sull’export orologiero: l’andamento del corso appare più robusto tenuto conto che da oggi l’azione è scambiata senza la cedola di un dividendo, pari a 2,75 franchi.

Ricercati sono risultati i titoli finanziari quali UBS (+1,46% a 25,65 franchi) e Partners Group (+3,06% a 1229,00 franchi), come pure – nel segmento assicurativo – Swiss Life (+0,94% a 708,20 franchi) Swiss Re (+0,39% a 115,85 franchi) e Zurich (+0,47% a 509,40 franchi).

La maggior fiducia ha messo le ali alla gran parte dei valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+2,17% a 48,57 franchi), Geberit (+2,05% a 557,20 franchi), Holcim (+2,20% a 84,64 franchi) e Sika (+3,14% a 276,20 franchi); si è smarcata solo Kühne+Nagel (-0,49% a 242,50 franchi).

In una giornata da capitani coraggiosi in secondo piano sono scivolati i pesi massimi Nestlé (-0,35% a 85,40 franchi), Roche (-0,34% a 267,50 franchi) e Novartis (+0,41% a 98,44 franchi). La scarsa attrattiva odierna dei valori difensivi ha trovato testimonianza ancora più chiara in Swisscom (-1,27% a 542,50 franchi).

Nel mercato allargato gli occhi erano puntati su Swatch (+2,54% a 157,30 franchi), che ha beneficiato delle informazioni sulle esportazioni di orologi. Basilea (+3,27% a 45,80 franchi) ha ottenuto negli Usa finanziamenti pubblici per sviluppare nuovi antimicotici e antibiotici, mentre Komax (+5,61% a 124,20 franchi) ha approfittato di un giudizio di UBS.