Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,60%

Keystone-SDA

La borsa svizzera archivia un'altra seduta positiva, la dodicesima consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'530,32 punti, in progressione dello 0,60% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Lo shock che la start-up cinese DeepSeek ha trasmesso ai mercati globali all’inizio della settimana è ormai rientrato. L’attenzione è così tornata verso la politica monetaria: oggi la Federal Reserve (dopo la chiusura delle contrattazioni in Europa) deciderà sui tassi. Gli esperti prevedono che l’istituto lascerà invariato il costo del denaro, ma particolarmente ascoltate saranno le parole del presidente Jerome Powell in quello che è il primo appuntamento importante per la banca centrale dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. In seguito saranno pubblicati anche i risultati di colossi americani quali Microsoft, Meta e Tesla.

Sul fronte interno i riflettori erano puntati su Logitech (+7,57% a 88,94 franchi), che ha pubblicato dati trimestrali migliori delle più ottimistiche previsioni. Acquisti sono stati segnalati anche su ABB (+2,16% a 51,08 franchi), mentre in modo non perfettamente unitario si sono mossi altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come Geberit (+0,72% a 505,80 franchi), Holcim (+0,51% a 91,12 franchi), Kühne+Nagel (+0,14% a 207,20 franchi) e Sika (-0,34% a 231,80 franchi).

In ambito finanziario con solidi rialzi si sono presentati Partners Group (+0,89% a 1361,00 franchi) e UBS (+0,97% a 32,40 franchi). Tutti con il segno più hanno chiuso gli assicurativi Swiss Re (+0,29% a 140,25 franchi), Swiss Life (+0,21% a 746,20 franchi) e Zurich (+1,05% a 558,60 franchi).

Lonza (-2,62% a 579,00 franchi) ha fornito indicazioni su ricavi in calo relativi al 2024 e ha così arrancato dietro ai principali valori farmaceutici, Novartis (+1,08% a 93,44 franchi) e Roche (+0,18% a 280,80 franchi), che a loro volta presenteranno i bilanci nei prossimi due giorni. Si è mossa poco Nestlé (+0,13% a 78,28 franchi).

Nel mercato allargato Rieter (-10,82% a 88,20 franchi) e Interroll (-2,00% a 2200,00 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari.