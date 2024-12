Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,55%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la nuova settimana e il mese di dicembre con una seduta in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'829,24 punti, in progressione dello 0,55% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato è partito in modo titubante, ma con il trascorrere delle ore ha poi trovato una certa fiducia, in un contesto di scambi poco frenetici. Gli investitori sperano ancora in un rally natalizio, ma al momento non intravvedono gli impulsi in grado di scatenarlo. “A favore di un aumento dei corsi depone comunque il fattore stagionale”, ha commentato un trader. “Inoltre all’inizio del mese affluiscono sempre nuovi capitali in cerca di rendimenti”.

Per le borse europee l’ultimo mese del 2024 non si presenta all’insegna di rose e fiori, commentano gli analisti di Swissquote: pesano i problemi dell’industria automobilistica, la crisi di governo in Francia e la prospettiva di un aumento dei dazi negli Stati Uniti. Inoltre il mercato azionario svizzero, di natura spiccatamente difensiva, rischia di continuare a essere trascurato a causa del fascino suscitato altrove dall’intelligenza artificiale.

A livello di singoli titoli acquisti sono stati segnalati su Richemont (+2,57% a 125,85 franchi), grazie a uno studio settoriale pubblicato da JPMorgan. Hanno dato soddisfazioni anche i valori più sensibili ai cicli economici quali ABB (+1,47% a 51,02 franchi), Geberit (+0,68% a 534,00 franchi), Kühne+Nagel (+1,28% a 213,30 franchi), Holcim (+1,20% a 90,82 franchi) – che ha deciso di vendere le sue attività in Nigeria – e Sika (+1,84% a 232,30 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,28% a 28,56 franchi) si è mossa di concerto con Partners Group (+0,20% a 1282,50 franchi). Tutti con il segno più hanno chiuso gli assicurativi Swiss Life (+0,36% a 724,40 franchi), Swiss Re (+1,58% a 132,20 franchi) e Zurich (+0,72% a 562,60 franchi). Fra i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,16% a 76,60 franchi) si è inserita fra Novartis (-0,14% a 93,14 franchi) e Roche (+0,27% a 256,20 franchi).

Nel mercato allargato Swatch (-0,47% a 159,20 franchi) ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione operato da JPMorgan, mentre su Sandoz (-3,09% a 38,90 franchi) ha avuto un impatto un giudizio di Exane BNP Paribas. Da parte sua Avolta (+1,17% a 32,94 franchi) ha annunciato un’espansione in Arabia Saudita.