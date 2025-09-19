La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,50%

Keystone-SDA

La borsa svizzera archivia la terza settimana di settembre con una seduta in moderato in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'109,67 punti, in progressione dello 0,50% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato è partito in modo prudente, ma con il trascorrere delle ore ha saputo trovare una certa fiducia. Messe alle spalle le attese decisioni delle banche centrali – oggi non sono arrivate sorprese da quella giapponese – gli investitori sono tornati ad analizzare in dettaglio le prospettive delle singole aziende, in un contesto generale che rimane comunque orientato all’incertezza. La speranza è che il colloquio telefonico odierno fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping possa portare più tranquillità nelle relazioni fra i due paesi e, di riflesso, stimolare la congiuntura mondiale.

Intanto la settimana si chiude in modo leggermente negativo per l’SMI, con un calo dello 0,7%. Al momento la performance del 2025 è del +4,4%, mentre rispetto ai massimi dell’anno (3 marzo) si registra una flessione dell’8,3%.

A livello di singoli titoli Kühne+Nagel (-9,09% a 154,10 franchi) ha sofferto per un giudizio di Deutsche Bank. In ordine sparso si sono mossi gli altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,36% a 56,06 franchi), Amrize (-0,75% a 40,91 franchi), Geberit (-0,03% a 584,80 franchi), Holcim (+0,70% a 69,06 franchi) – che ha beneficiato dell’aumento di obiettivo di corso operato da Octavian – e Sika (-1,42% a 180,00 franchi).

In ambito finanziario UBS (+2,13% a 33,53 franchi), che ha segnato un massimo dell’anno, è stata chiaramente preferita a Partners Group (-2,63% a 1076,50 franchi). Fra questi due estremi si sono inseriti gli assicurativi Swiss Re (-0,07% a 139,55 franchi), Zurich (+0,36% a 562,40 franchi) e Swiss Life (+0,71% a 827,20 franchi).

Hanno per una volta trainato congiuntamente il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,75% a 72,42 franchi), Novartis (+1,11% a 97,77 franchi) e Roche (+1,38% a 265,10 franchi),.

Nel mercato allargato va segnalato l’esordio in borsa di SMG Swiss Marketplace Group: il titolo ha chiuso a 49,00 franchi, oltre il prezzo di emissione di 46 franchi. Non è riuscita a stabilizzarsi SIG (-6,79% a 8,86 franchi), che ieri aveva già perso il 24% dopo un avvertimento sugli utili e l’annuncio che non verrà versato alcun dividendo per l’esercizio 2025.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR