Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,43%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la terza volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'961,87 punti, in progressione dello 0,43% rispetto a ieri.

3 minuti

(Keystone-ATS) Pur con una certa cautela, il mercato è apparso bene orientato, con l’SMI che si è riavvicinato alla soglia dei 12’000 punti. Gli investitori hanno reagito positivamente alle assicurazioni del presidente americano Donald Trump, che ha smentito le voci secondo cui si appresterebbe a licenziare il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell. Secondo taluni esperti il problema di fondo però rimane: “Trump sembra continuare a tastare i limiti di ciò che può osare in termini di indipendenza della Fed”, ha affermato un operatore.

Nel frattempo comunque il dollaro ha guadagnato terreno, sia nei confronti dell’euro che del franco. Sullo sfondo è rimasto anche il tema dei dazi – sono in corso colloqui fra gli Stati Uniti e numerosi partner commerciali, Svizzera compresa – mentre scarso impatto hanno avuto alcuni dati congiunturali pubblicati nell’Eurozona e negli Usa.

Sul fronte interno Novartis (-1,87% a 93,34 franchi) ha arretrato pesantemente dopo i risultati semestrali, che si sono rivelati buoni, ma senza quel quid in più in cui speravano gli analisti. Ha arretrato anche Nestlé (-0,12% a 76,79 franchi), mentre maggiore dinamismo è stato palesato dal terzo peso massimo, Roche (+0,31% a 257,00 franchi).

Assai ispirata è apparsa ABB (+9,89% a 52,10 franchi), sulla scia della crescita degli ordinativi registrata nei primi sei mesi dell’anno. Hanno avuto un andamento positivo anche altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come Holcim (+1,58% a 62,12 franchi), Amrize (+0,24% a 40,44 franchi), Geberit (+1,48% a 618,40 franchi), Kühne+Nagel (+1,35% a 172,65 franchi) e Sika (+0,99% a 203,50 franchi). Richemont (-3,64% a 144,35 franchi) ha per contro sofferto per il nuovo calo dell’export orologiero.

Nel comparto finanziario UBS (+1,55% a 28,85 franchi) è stata preferita a Partners Group (+0,85% a 1124,00 franchi). In ordine sparso hanno chiuso gli assicurativi Zurich (-0,22% a 555,80 franchi), Swiss Re (+1,06% a 143,15 franchi) e Swiss Life (+0,12% a 819,60 franchi).

Nel mercato allargato va segnalata Swatch (+2,37% a 140,40 franchi), che ha fatto passi avanti malgrado abbia pubblicato cifre relative al primo semestre che hanno deluso gli analisti. Hanno presentato i conti anche DKSH (-6,89% a 59,50 franchi) e SFS (+3,50% a 112,40 franchi), che da parte sua ha annunciato anche una profonda ristrutturazione.