Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,32%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la quinta volta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'066,69 punti, in progressione dello 0,32% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato ha proseguito quindi nella tendenza al recupero che ha caratterizzato le ultime giornate. È tornato un po’ di ottimismo, dopo che il governo americano si è detto in grado di raggiungere accordi commerciali con diversi paesi. Stando ai media il presidente Donald Trump intenderebbe inoltre attenuare l’impatto dei dazi sul settore automobilistico.

L’incertezza rimane comunque elevata, ragione per cui gli investitori restano prudenti. Nell’immediato gli operatori sono anche chiamati a gestire una valanga di trimestrali. In questi giorni sono inoltre attesi importanti dati economici dagli Usa, tra cui il prodotto interno lordo, l’inflazione misurata dall’indice PCE e le ultime informazioni sul mercato del lavoro, tutti indicatori che potrebbero avere un impatto sui corsi. Oggi è giunto il dato sulla fiducia dei consumatori misurata dall’istituto di ricerca Conference Board, che è calata ai minimi dal 2020.

Sul fronte interno i riflettori erano puntati su Novartis (+0,87% a 94,21 franchi), che ha corretto al rialzo le previsioni sugli utili annuali dopo i buoni risultati dei primi tre mesi. Roche (+1,43% a 268,90 franchi) ha annunciato il via libera negli Usa alla diagnostica del cancro ai polmoni attraverso l’intelligenza artificiale. Un po’ in secondo piano è rimasto il terzo peso massimo, Nestlé (+0,06% a 86,80 franchi).

Acquisti sono stati segnalati su Givaudan (+1,21% a 3917,00 franchi), sulla scia delle cifre pubblicate dal concorrente tedesco Symrise. Poco ispirati sono apparsi in generale i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-1,96% a 42,54 franchi), Geberit (-0,11% a 562,20 franchi), Holcim (-0,91% a 91,30 franchi), Kühne+Nagel (-1,03% a 186,85 franchi) e Sika (-0,68% a 204,60 franchi).

Nel comparto finanziario Partners Group (+0,23% a 1094,00 franchi) è stata preferita a UBS (invariata a 24,97 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (+0,66% a 145,80 franchi), che oggi ha pubblicato uno studio sulle perdite previste per le catastrofi, si è mossa nella stessa direzione di Swiss Life (+0,22% a 812,80 franchi) e Zurich (+1,20% a 575,60 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari numerose aziende: vanno perlomeno citate Clariant (+3,41% a 9,55 franchi), EMS-Chemie (+1,25% a 609,00 franchi), Bucher (+3,02% a 358,50 franchi) e SIG (-1,46% a 15,57 franchi).