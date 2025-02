Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,27%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la settimana con una seduta poco movimentata: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 12'627,84 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato elvetico si è mosso per tutta la giornata all’interno di una ristretta fascia di oscillazione, segno che gli investitori hanno reagito con calma alle nuove minacce sul fronte delle imposizioni doganali negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha infatti annunciato l’intenzione di prelevare dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio, che andrebbero a colpire tutti i paesi.

In Europa un sostegno elevato ai corsi è giunto però da diversi risultati aziendali favorevoli, che fanno pensare a un miglioramento delle prospettive per il vecchio continente. Che la situazione generale rimanga comunque di incertezza è testimoniato dal prezzo dell’oro, che ha segnato oggi un nuovo record, oltre i 2900 dollari l’oncia.

In Svizzera sorvegliata speciale era Nestlé (-0,18% a 77,36 franchi), che questa settimana presenterà i conti, molto attesi: se dovesse verificarsi una sorpresa positiva vi sarebbe il potenziale per portare l’intero SMI verso livelli da primato. Un po’ più ispirati sono apparsi gli altri due pesi massimi, Roche (+0,55% a 290,60 franchi) e Novartis (+0,11% a 96,94 franchi).

In generale ben orientati si sono rivelati i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,81% a 50,08 franchi), Geberit (+0,43% a 510,20 franchi), Kühne+Nagel (+1,14% a 203,80 franchi), Holcim (+0,55% a 95,86 franchi) e Sika (+0,48% a 232,20 franchi).

Nel comparto finanziario Partners Group (+1,48% a 1406,50 franchi) è stata preferita a UBS (-0,36% a 30,31 franchi). Tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Re (+0,25% a 142,00 franchi), Swiss Life (+1,16% a 764,20 franchi) e Zurich (+0,71% a 567,40 franchi).

Nel mercato allargato si è messa in luce Cosmo (+1,27% a 63,80 franchi), dopo il via libera nel Regno Unito al suo farmaco Winlevi, un trattamento contro l’acne. Gli analisti si sono occupati anche di Bioversys (-4,74% a 33,49 franchi), che venerdì ha esordito in borsa, e di SGS (+2,31% a 91,16 franchi), che domani informerà sull’andamento degli affari.