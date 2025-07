Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,24%

La borsa svizzera ha terminato in territorio positivo la seduta odierna. L'indice principale SMI ha chiuso avanzando rispetto a ieri dello 0,24% a 11'992,24 punti.

(Keystone-ATS) I listini zurighesi hanno faticato a seguire una precisa direzione, uniformandosi al trend globale che ha visto i mercati muoversi in ordine sparso. A dominare è la prudenza, con l’approssimarsi della scadenza del 9 luglio fissata dal presidente statunitense Donald Trump per la tregua sui dazi.

L’inquilino della Casa Bianca ha fatto sapere che non intende prorogare la sospensione delle tariffe doganali. Si guarda quindi con particolare attenzione alle trattative con l’Unione europea, mentre quelle con il Giappone sembrano a un punto morto. Dagli Usa sono inoltre giunte notizie negative sugli impieghi, con il settore privato che in giugno ha perso 33’000 posti di lavoro: gli analisti scommettevano sulla creazione di oltre 90’000.

Sul fronte interno, a trainare il listino ci ha pensato la miglior blue chip di giornata, UBS (+3,45% a 27,56 franchi). Sempre in ambito finanziario, ha invece chiuso invariata Partners Group (a 1034,00 franchi). Nello stesso segmento, tutti con il segno meno gli assicurativi Swiss Re (-0,88% a 135,25 franchi), Swiss Life (-0,89% a 799,20 franchi) e Zurich (-1,80% a 544,20 franchi). Quest’ultima è stata zavorrata da una raccomandazione negativa di Goldman Sachs.

Dopo i guadagni di ieri, Novartis (+0,54% a 98,43 franchi) ha confermato la sua solidità. Non è però stata imitata dalla concorrente Roche (-0,23% a 260,10 franchi), né dal terzo peso massimo Nestlé (-0,09% a 79,08 franchi). Spenta pure la performance di un’altra azione prettamente difensiva, quella di Swisscom (-0,80% a 561,50 franchi).

Positiva la seduta dei ciclici, tutti in avanzata tranne Geberit (-0,87% a 618,60 franchi). Hanno chiuso in progressione Holcim (+1,92% a 59,52 franchi), Kühne+Nagel (+1,42% a 174,65 franchi), ABB (+0,79% a 47,06 franchi) – che ha annunciato la produzione di tre nuovi tipi di robot in Cina – e Sika (+0,42% a 215,00 franchi). Fra i titoli più vivaci anche, in ambito tecnologico, Logitech (+2,08% a 73,60 franchi).