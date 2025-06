Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,16%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in lieve rialzo una seduta caratterizzata da un andamento fiacco per tutta la giornata: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'317,62 punti, in progressione dello 0,16% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) L’evento del giorno, la decisione sui tassi da parte della Banca centrale europea (Bce), non ha praticamente avuto alcun impatto: come previsto l’istituto ha abbassato di 0,25 punti il costo del denaro, presentando anche nel contempo previsioni riviste al ribasso riguardo a inflazione e crescita economica.

L’attenzione degli investitori si è quindi già rivolta a domani, quando negli Stati Uniti sarà pubblicato l’atteso rapporto mensile sul mercato del lavoro. Se i dati si dovessero dimostrati deboli aumenterebbero le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Sul fronte delle vertenze commerciali non è passata inosservata la notizia di una telefonata fra il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo americano Donald Trump. È ancora presto però per dire se l’abboccamento permetterà di sbloccare le trattative in corso da tempo.

In Svizzera in evidenza si è trovata Holcim (+3,25% a 94,62 franchi), che ha approfittato dei segnali di ripresa del settore europeo della costruzione. Bene orientati si sono rivelati anche altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+0,04% a 47,24 franchi), Geberit (+1,69% a 638,80 franchi) e Sika (+0,05% a 218,80 franchi), mentre si è smarcata Kühne+Nagel (-0,62% a 184,75 franchi)

Nel comparto finanziario i riflettori erano puntati su UBS (-0,37% a 26,86 franchi), alla vigilia di possibili decisioni del Consiglio federale riguardo a nuovi requisiti patrimoniali per la banca. Poco ispirata è apparsa anche Partners Group (-0,55% a 1080,00 franchi), mentre fra gli assicurativi Swiss Life (+0,12% a 825,20 franchi) è stata preferita a Swiss Re (-0,10% a 143,50 franchi) e Zurich (-0,14% a 580,80 franchi).

Hanno trainato il listino Novartis (+0,66% a 96,67 franchi) e Roche (+0,19% a 267,70 franchi), mentre meno dinamico si è mostrato il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (invariata a 87,13 franchi), che è stato interessato da un giudizio di Bernstein.

Nel mercato allargato acquisti sono stati segnalati su Basilea (+6,15% a 49,20 franchi), che ha ricevuto pagamenti da Pfizer in relazione al suo antibiotico Cresemba. Burckhardt (-1,59% a 619,00 franchi) ha informato sull’andamento degli affari. Per Swiss Steel (+11,11% a 1,30 franchi) è invece stato l’ultimo giorno di contrattazioni.