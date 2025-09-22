La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,14%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la quarta settimana di settembre con una seduta chiusa in moderato in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'126,14 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) In attesa di poter avviare una nuova stagione di risultati aziendali gli investitori si stanno interessando questa settimana soprattutto ai dati congiunturali. Venerdì sarà diffuso negli Stati Uniti l’atteso indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures), quello preferito dalla Federal Reserve: potrebbe fornire indicazioni sui prossimi passi dell’istituto.

Sempre in ambito di politica monetaria l’evento più importante sarà la riunione della Banca nazionale svizzera (BNS) di giovedì: la quasi unanimità degli esperti si aspetta che l’organismo guidato da Martin Schlegel manterrà il tasso guida allo 0,0%.

Il listino elvetico è stato trainato sopratutto da Roche (+2,26% a 271,10 franchi), che ha diffuso novità relative a preparati contro l’obesità e contro il cancro al seno. Ha fornito un certo supporto anche Novartis (+0,54% a 98,30 franchi), mentre si è defilato il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-1,06% a 71,65 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+1,03% a 56,64 franchi), Amrize (-3,57% a 39,45 franchi), Geberit (-0,03% a 584,60 franchi), Holcim (-0,32% a 68,84 franchi), Kühne+Nagel (+0,68% a 155,15 franchi) e Sika (-1,22% a 177,80 franchi).

In ambito finanziario non hanno convinto né UBS (-0,33% a 33,42 franchi) né Partners Group (-1,11% a 1064,50 franchi). Nel segmento assicurativo Zurich (-0,46% a 559,80 franchi) ha arrancato dietro a Swiss Re (+0,54% a 140,30 franchi) e Swiss Life (+0,68% a 832,80 franchi).

Intanto l’SMI è tornato da oggi alla sua usuale configurazione a 20 titoli: è stata retrocessa Sonova (-1,11% a 232,30 franchi). Nel mercato allargato Kudelski (-4,59% a 1,35 franchi) ha sofferto per un giudizio di UBS. Al suo secondo giorno in borsa in calo si è trovata anche SMG Swiss Marketplace Group (-4,08% a 47,00 franchi), che è rimasta comunque al di sopra del prezzo di emissione di 46 franchi.

