Borsa svizzera: chiude in progressione, SMI +0,63%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in progressione l'ultima seduta settimanale: dopo aver faticato a trovare un orientamento preciso, l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'916,81 punti, in crescita dello 0,63% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato ha esordito in modo negativo, per poi virare in territorio positivo, perdere di nuovo quota nel primo pomeriggio e finire in bellezza la settimana. Secondo gli analisti, tale andamento testimonia la volatilità del momento.

Le principali borse europee hanno tutte concluso in rialzo, in scia con l’Asia e i listini Usa. Sui mercati è tornato un clima di ottimismo, con l’attenuarsi dei timori per lo shutdown americano e in vista di nuove misure della Cina a sostegno dei consumi. Sotto i riflettori le trattative per la pace tra Russia e Ucraina, nonché l’accordo tra i partiti tedeschi Cdu-Csu, Spd e Verdi sullo sblocco degli investimenti per la difesa e le infrastrutture modificando la costituzione.

Il listino elvetico è stato trainato da Roche (+0,89% a 305,80 franchi), mentre non hanno convinto i due altri pesi massimi Nestlé (-0,07% a 89,18 franchi) e, soprattutto, Novartis (-0,60% a 96,35 franchi).

Sono tutti apparsi ispirati i titoli particolarmente sensibili ai cicli economici quali Holcim (+2,05% a 99,70 franchi), Sika (+1,88% a 233,60 franchi), ABB (+1,49% a 48,90 franchi), Kühne+Nagel (+0,72% a 210,50 franchi) e, in parte, Geberit (+0,10% a 584,00 franchi).

Bene anche i titoli finanziari UBS (+2,46% a 28,90 franchi) – mercoledì prossimo ricorrerà il secondo anniversario dell’acquisizione forzata di Credit Suisse – e Partners Group (+3,50% a 1315,50 franchi). Non univoci hanno concluso, infine, gli assicurativi: Swiss Re (+0,48% a 147,35 franchi), Zurich Insurance (+0,07% a 602,40 franchi) e Swiss Life (-2,13% a 770,40 franchi). Quest’ultima ha annunciato stamane di aver registrato nel 2024 un utile netto di 1,26 miliardi di franchi, in crescita del 13% rispetto a un anno prima.