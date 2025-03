Borsa svizzera: chiude in lieve ribasso, SMI -0,16%

La borsa svizzera chiude in lieve ribasso una seduta tutta orientata all'attesa: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 13'040,92 punti, in flessione dello 0,16% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori sono rimasti cauti, aspettando di conoscere le decisioni sui tassi d’interesse che saranno adottate in serata dalla Federal Reserve. Visto che non sono previsti tagli, l’attenzione si concentrerà sul futuro percorso che intende intraprendere l’istituto, viste le turbolenze commerciali causate dalla nuova amministrazione di Donald Trump.

Nel frattempo la banca centrale del Giappone ha lasciato invariato il costo del denaro. Domani sarà poi il turno della Banca nazionale svizzera (BNS) decidere sull’orientamento della sua politica monetaria: gli esperti scommettono su un abbassamento del costo del denaro di un quarto di punto allo 0,25%, ma negli ultimi tempi ha trovato anche credito lo scenario di uno status quo, con il tasso guida fermo allo 0,50%.

A livello di singoli titoli in difficoltà è apparsa UBS (-1,62% a 29,06 franchi), sulla scia delle ultime dichiarazioni del direttore della Finma Stefan Walter riguardo all’inasprimento dei requisiti patrimoniali. Nello stesso ambito finanziario in negativo si è mossa Partners Group (-0,19% a 1313,00 franchi), mentre non hanno presentato un orientamento unitario gli assicurativi Swiss Re (-0,03% a 149,10 franchi), Swiss Life (+0,26% a 784,20 franchi) e Zurich (+0,46% a 609,80 franchi).

Acquisti sono stati segnalati su ABB (+2,82% a 50,98 franchi), apparsa più tonica di altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come Geberit (-0,07% a 577,40 franchi), Kühne+Nagel (+0,66% a 214,90 franchi), Holcim (+0,35% a 100,85 franchi) e Sika (-0,22% a 230,40 franchi). Hanno frenato il listino i pesi massimi difensivi Novartis (-0,19% a 98,24 franchi), Roche (-1,03% a 306,00 franchi) e Nestlé (-0,82% a 89,76 franchi).

Nel mercato allargato si è guardato a Swatch (+1,46% a 167,20 franchi), che nella sua conferenza stampa di bilancio ha mostrato fiducia nella ripresa, nonché a Stadler Rail (-2,98% a 22,80 franchi), che da parte sua ha presentato risultati inferiori alle attese, tagliando inoltre il dividendo.