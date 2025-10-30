Borsa svizzera: chiude in lieve ribasso, SMI -0,04%

Keystone-SDA

Ancora una chiusura in ribasso per borsa svizzera, la quarta consecutiva, seppur per un soffio: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'309,63 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Sui corsi ha pesato l’orientamento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che dopo la riduzione dei tassi operata ieri ha frenato su eventuali altri tagli. Da parte sua oggi la Banca centrale europea (Bce) ha lasciato immutato il corso del denaro, come era nelle attese.

Gli investitori hanno guardato anche ai numerosi risultati aziendali, primi fra tutti quelli dei colossi americani Meta, Microsoft e Alphabet (Google), come pure ai nuovi sviluppi sul fronte delle vertenze commerciali: l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping ha permesso di allentare la tensione, ma secondo gli esperti il percorso verso un accordo duraturo appare ancora lungo.

A Zurigo Logitech (+4,95% a 97,10 franchi) ha approfittato ulteriormente del buon momento per i valori tecnologici, mentre Kühne+Nagel (-1,91% a 154,40 franchi) ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione deciso da Barclays. In modo non perfettamente unitario hanno terminato gli altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,60% a 59,96 franchi), Amrize (-0,07% a 42,22 franchi), Geberit (-0,34% a 589,80 franchi), Holcim (-0,50% a 71,32 franchi) e Sika (-0,63% a 157,10 franchi).

In ambito finanziario è tornata a crescere UBS (+0,26% a 30,68 franchi). In ordine sparso si sono mossi gli assicurativi Swiss Re (+0,64% a 149,45 franchi), Zurich (-0,04% a 568,80 franchi) e Swiss Life (+0,55% a 879,60 franchi).

Hanno cercato di trainare il listino Roche (+0,50% a 261,70 franchi) e Novartis (+0,39% a 98,88 franchi), mentre scarso supporto è giunto dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-1,30% a 77,45 franchi).

Nel mercato allargato Sandoz (+4,38% a 52,90 franchi), Clariant (+0,35% a 7,16 franchi), Avolta (+1,73% a 42,40 franchi) e Vontobel (+1,16% a 60,90 franchi) hanno informato sull’andamento degli affari.