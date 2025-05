Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo, SMI +0,18%

Keystone-SDA

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta chiusa in lieve rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'356,77 punti, in progressione dello 0,18% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Il mercato è rimasto ancorato all’interno di una ristretta fascia di oscillazione, in un contesto generale orientato alla prudenza, dopo la ripresa dei corsi degli scorsi giorni. In primo piano figurava oggi il declassamento del debito degli Stati Uniti operato da Moody’s, che quale terza grande agenzia di rating ha privato il paese della tripla A. La mossa potrebbe aumentare le preoccupazioni riguardo al crescente deficit di bilancio della nazione.

In ambito congiunturale dalla Cina sono intanto giunti segnali contrastanti. Gli investitori sperano inoltre in passi avanti nella vertenza doganale che oppone Washington a Pechino, ma gli ultimi segnali non sono sempre positivi. Con interesse è stato anche seguito il vertice fra Regno Unito e Ue di Londra, che ha gettato le basi di una collaborazione più intensa fra le parti, cinque anni dopo la Brexit.

A livello di singoli titoli spicca l’arretramento di Holcim (-2,56% a 95,78 franchi), dovuto peraltro al fatto che l’azione è da oggi scambiata senza il dividendo. In modo non uniforme hanno terminato altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,15% a 47,53 franchi), Geberit (+0,59% a 608,80 franchi),, Kühne+Nagel (+0,18% a 194,85 franchi) e Sika (+0,14% a 221,30 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,94% a 28,01 franchi) è stata preferita a Partners Group (-0,55% a 1176,00 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (-0,54% a 147,60 franchi) ha arrancato dietro a Swiss Life (+0,94% a 815,80 franchi) e Zurich (+0,65% a 586,40 franchi).

Ha sostenuto il listino Nestlé (+0,89% a 87,25 franchi), mentre un po’ meno ispirati sono apparsi gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,09% a 91,55 franchi) e Roche (+0,12% a 260,60 franchi). In una giornata che non era da capitani coraggiosi ha brillato Swisscom (+1,27% a 559,00 franchi).

Nel mercato allargato l’attenzione era concentrata su Sunrise (+0,91% a 41,98 franchi), che ha pubblicato i risultati trimestrali. Stadler Rail (+0,04% a 21,28 franchi) ha da parte sua annunciato un’importante commessa proveniente dalla Svezia.