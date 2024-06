Borsa svizzera: avvio pimpante

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Avvio pimpante oggi per la Borsa svizzera: alle 9.10 l’indice SMI dei principali titoli segna un rialzo dello 0,35% a quota 12’046.00 punti.

L’andamento è positivo anche sulla altre principali piazze europee, con Milano in crescita dello 0,40%, Londra dello 0,57% e Francoforte dello 0,40%. Fa eccezione Parigi, che attualmente fa segnare un leggero calo (-0,18%).

In precedenza la Borsa di Tokyo ha terminato l’ultima seduta della settimana col segno più dopo il dato sulla produzione industriale in Giappone a maggio, superiore alle stime degli economisti, e in attesa delle indicazioni dall’inflazione Usa. L’indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dello 0,61% a quota 39’583,08.

Da parte sua, Wall Street ha chiuso ieri sera in leggero rialzo. Il Dow Jones è salito dello 0,09% a 39’164,13 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,30% a 17’858,68 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,09% a 5’482,93 punti.