Borsa svizzera: avvio di seduta in positivo

Keystone-SDA

Avvio di seduta in positivo oggi alla Borsa svizzera. Nelle prime battute l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,23% a 12'211,93 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Partenza al rialzo anche per i principali mercati europei: a Parigi il Cac 40 progredisce dello 0,59%, a Milano il Ftse Mib sale dello 0,53%, a Francoforte il Dax cresce dello 0,33%. Poco mossa invece Londra dove il Ftse 100 segna un -0,02%.

La borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana in aumento, malgrado l’incertezza generata dall’esito delle elezioni parlamentari in Giappone – con la perdita della maggioranza alla Camera bassa per il partito che guida la coalizione di governo, i liberal-democratici – mentre si va esacerbando la svalutazione dello yen, un fattore che premia il comparto delle esportazioni.

Al termine degli scambi, il listino di riferimento Nikkei è avanzato dell’1,82%, a quota 378,605,53 punti

Venerdì Wall Street ha chiuso in altalena. Il Dow Jones ha perso lo 0,61% a 42’114,40 punti, il Nasdaq è salito dello 0,56% a 18’518,61 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,03% a 5808,13 punti.