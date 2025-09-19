La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre quasi invariata

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre quasi invariata l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'046,21 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,27% a 46’142,42 punti, Nasdaq +0,94% a 22’470,72 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,57% a 45’045,81 punti).

Gli investitori rimangono prudenti, in attesa del colloquio telefonico odierno fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, che potrebbe avere un impatto importante sulle relazioni commerciali fra i due paesi.

La seduta potrebbe anche rivelarsi volatile, complice il fatto che oggi è il cosiddetto giorno delle streghe: il terzo venerdì del terzo mese di ciascun trimestre scadono infatti numerosi derivati, come futures e opzioni su indici e azioni, cosa che provoca spesso un aumento degli scambi e sbalzi non indifferenti.

Sul fronte interno l’attenzione è concentrata sull’arrivo di una nuova società in borsa, Swiss Marketplace Group. Dalla settimana prossima inoltre l’SMI tornerà a comprendere come di solito solo 20 titoli: verrà retrocessa Sonova (+0,25%). Oggi fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,59%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-4,68%).

