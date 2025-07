Borsa svizzera: apre poco variata

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco variata la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'904,10 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,98% a 44’023,29 punti, Nasdaq +0,18% a 20’677,80 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,04% a 39’663,40 punti).

Sui corsi pesano le incertezze relative alla politica dei dazi statunitense, sulla scia dei numerosi annunci del presidente Donald Trump. Sul fronte della politica monetaria gli ultimi dati sull’inflazione negli Usa hanno ulteriormente smorzato le speranze di chi sperava in un rapido taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

In Svizzera sorvegliata speciale è Richemont (-0,17%), che ha pubblicato i dati del fatturato nei primi tre mesi dell’esercizio 2025/2026. Partners Group (dato non ancora disponibile) ha da parte sua annunciato un aumento superiore al previsto dei fondi in gestione. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Zurich (+0,22%), mentre il meno convincente appare Logitech (-1,01%).

Nel mercato allargato l’attenzione è puntata su Implenia (dato non ancora disponibile), in seguito alla notizia che il grande azionista Rudolf Maag si separa da una quota pari al 5,4% della società.