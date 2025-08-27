La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre poco mossa

La borsa svizzera apre poco mossa la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'175,47 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,30% a 45’418,07 punti, Nasdaq +0,44% a 21’544,27 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,30% a 42’520,27 punti).

Gli investitori attendono con trepidazione i risultati trimestrali di Nvidia, colosso americano dei semiconduttori: i dati, pubblicati in serata, sono considerati un test importante per capire la dinamica nel settore dell’intelligenza artificiale.

In primo piano rimane anche il braccio di ferro fra il presidente americano Donald Trump e la Federal Reserve. In ambito di dazi sono da segnalare le nuove minacce di Trump nei confronti della Cina. La giornata si presenta invece povera in relazione agli indicatori congiunturali.

Sul fronte interno sotto i riflettori è Givaudan (-2,32%), che vede concludersi un’era: dopo 20 anni ai vertici aziendali il Ceo Gilles Andrier lascerà la carica nel 2026. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+0,93%), mentre il meno convincente appare Geberit (-0,27%).

Nel mercato allargato Stadler Rail (-3,44%) e Accelleron (dato non ancora disponibile) hanno pubblicato i semestrali. Comet (dato non ancora disponibile) potrebbe soffrire per un cambiamento di raccomandazione operato da UBS.

