Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'965,43 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,37% a 44’240,76 punti, Nasdaq +0,03% a 20’418,46 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,33% a 39’821,28 punti).

Il tema del momento rimane quello dei dazi, dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato ieri di non voler ammorbidire la sua politica: al contrario, ha ventilato la possibilità di imporre una sovrattassa del 200% sui prodotti farmaceutici importati negli Stati Uniti e del 50% sul rame.

La Svizzera rimane in attesa in attesa di notizie da Washington. Secondo fonti informate citate dai media esisterebbe un memorandum d’intesa che vedrebbe la Confederazione non sottoposta a tariffe supplementari, mentre il settore farmaceutico sarebbe esentato dalle barriere doganali. Trump non avrebbe però ancora dato il suo benestare.

Per quanto riguarda il resto dell’attualità un certo interesse è destinato a suscitare stasera la pubblicazione dei verbali dell’ultima seduta della Federal Reserve. Nel frattempo Trump ha peraltro nuovamente chiesto all’istituto di abbassare i tassi d’interesse.

Sul fronte interno sorvegliate speciali sono Novartis (-0,36%) e Roche (-0,54%), sulla scia degli sviluppi sul fronte dei dazi. Goldman Sachs ha aumentato l’obiettivo di corso per UBS (+0,32%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,62%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,65%).

Nel mercato allargato Avolta (+0,23%) viene sostenuta da un giudizio di Jefferies.