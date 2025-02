Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'951,50 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -1,69% a 43’428,02 punti, Nasdaq -2,20% a 19’524,01 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

In primo piano figura l’esito delle elezioni federali in Germania, dove la CDU/CSU, come era nelle previsioni, è emersa come la forza più importante: un governo di grande coalizione con i socialdemocratici, giunti terzi dopo la AFD, appare al momento l’opzione più probabile. Molti osservatori economici avevano sperato in un simile risultato alla vigilia del voto: si ipotizza infatti che un nuovo esecutivo di tale tipo possa porre rimedio alla debolezza economica tedesca degli ultimi anni, in particolare attraverso un aumento della spesa.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie di rilievo. Fra i valori SMI il più tonico è Nestlé (+0,99%), mentre il meno convincente appare ABB (-0,84%). Nel mercato allargato i riflettori sono puntati su Belimo (-2,26%), che ha presentato i conti 2024, e su Baloise (+0,24%), che figura al centro dell’interesse dell’investitore attivista Cevian Capital.