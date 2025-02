Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'708,87 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,28% a 44’593,65 punti, Nasdaq -0,36% a 19’643,86 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,42% a 38’963,70 punti).

Considerato il bilancio di 23 sedute positive sulle 29 del nuovo anno il mercato elvetico sembra orientato a tirare un po’ il fiato, visto anche il quadro generale più calmo.

Sul fronte della politica monetaria il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è rimasto cauto, ribadendo di non avere fretta nel tagliare i tassi d’interesse, considerato il buon andamento dell’economia americana. In questo senso vi è attesa per gli ultimi dati sull’inflazione negli Usa che saranno pubblicati nel pomeriggio. In primo piano rimangono inoltre le tensioni geopolitiche e le vertenze commerciali innescate dai nuovi dazi decisi dall’amministrazione di Donald Trump.

In Svizzera Swiss Life (+0,08%) ha annunciato l’acquisizione di una società zurighese. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+0,45%), mentre il meno convincente appare Lonza (-1,41%).

Nel mercato allargato Schindler (+0,45%) e DKSH (-0,69%) hanno informato sull’andamento degli affari. AMS Osram (+0,35%) potrebbe approfittare di diversi aumenti di obiettivo di corso decisi dagli analisti, dopo che ieri l’azione ha guadagnato il 18% sulla scia dei dati annuali.