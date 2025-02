Borsa svizzera: apre poco mossa

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'587,75 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a venerdì.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,99% a 44’303,40 punti, Nasdaq -1,36% a 19’523,40 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,04% a 38’801,17 punti).

Gli investitori mostrano una certa avversione al rischio sulla scia delle nuove minacce sul fronte delle imposizioni doganali negli Stati Uniti: il presidente Donald Trump ha infatti annunciato l’intenzione di prelevare dazi del 25% sull’acciaio e l’alluminio, che andrebbero a colpire tutto i paesi.

In Svizzera scarseggiano le notizie di rilievo. Fra i valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+0,50%), mentre il meno convincente appare Holcim (+0,50%). Nel mercato allargato si sta mettendo in luce Cosmo (+0,48%), dopo il via libera nel Regno Unito al suo farmaco Winlevi, un trattamento contro l’acne.