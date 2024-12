Borsa svizzera: apre poco mossa una seduta carica di eventi

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre poco mossa la penultima seduta della settimana, una giornata che sarà carica di eventi: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'676,64 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,22% a 44’148,56 punti, Nasdaq +1,77% a 20’034,89 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,21% a 39’849,14 punti).

Gli investitori si mostrano prudenti in attesa degli importanti eventi odierni. Alle 09.30 la Banca nazionale svizzera (BNS) informerà sul suo orientamento in materia di tassi e la stessa cosa farà nel pomeriggio la Banca centrale europea (Bce): in entrambi i casi è atteso un taglio del costo del denaro. In programma vi è inoltre la pubblicazione di diversi dati macroeconomici, sia in Europa che negli Stati Uniti.

A livello di singoli titoli al centro dell’attenzione figura Lonza (dato non ancora disponibile), che ha deciso di cedere la sua divisione di capsule e integratori alimentari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Zurich (+1,33%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-1,90%).

Molto movimento è in atto nel mercato allargato. I riflettori sono puntati su Leonteq (dato non ancora disponibile), che si è vista confiscare 9 milioni di franchi di utili dalla Finma per gravi violazioni in materia di vigilanza nella distribuzione dei suoi prodotti finanziari. Helvetia (+0,20%) tiene oggi la giornata degli investitori. Swatch (+0,94%) non sembra subire l’impatto di un giudizio negativo di Kepler Cheuvreux, mentre un cambiamento di raccomandazione operato da UBS influisce su Swissquote (-1,40%).