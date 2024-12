Borsa svizzera: apre lieve in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'706,56 punti, in flessione dello 0,08% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,53% a 43’914,12 punti, Nasdaq -0,66% a 19’902,84 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,95% a 39’470,44 punti).

Ieri la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca centrale europea (Bce) hanno abbassato i tassi, la BNS in modo anche più marcato di quanto atteso, e un taglio è atteso la settimana prossima anche da parte della Federal Reserve. Secondo gli esperti l’evoluzione in atto dovrebbe avere un effetto positivo sui prezzi delle azioni anche per il prossimo anno. È infatti probabile che torni a prevalere il cosiddetto “principio TINA” (There Is No Alternative, non ci sono alternative): con i tassi di interesse ai minimi storici le obbligazioni diventano meno appetibili delle azioni.

Nelle prossime sedute però non è atteso un gran movimento: “il 2024 è finito, nessuno qui crede in un rally di fine anno”, ha affermato un trader. Questo sebbene diversi impulsi – primi fra tutti a livello macroeconomico – non mancheranno.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Swiss Re (+0,53%), che si è prefissata l’obiettivo di un utile di 4,4 miliardi di dollari nel 2025 e ha annunciato una crescita dei dividendi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+0,88%), mentre il meno convincente Lonza (-0,62%).

Nel mercato allargato i riflettori sono puntati su Galderma (+0,01%), che beneficia di una raccomandazione nell’Ue per il Nemolizumab, un preparato per il trattamento del prurito di persone affette da dermatite. SoftwareOne (+1,31%) ha annunciato che le discussioni in vista di una possibile fusione con la società informatica norvegese Crayon Group sono a uno stadio avanzato.